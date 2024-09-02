Малышев Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Станислав

Малышев Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Елена Станиславовна

Мать ребёнка: Малышева (Не Известна) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Андрей Станиславович

Мать ребёнка: Малышева (Не Известна) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева (Не Известна) Валентина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.