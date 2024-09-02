Малышева (Не Известна) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Не Известна) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: муж 1

Мать: (Носова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Елена Станиславовна

Отец ребёнка: Малышев Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Малышев Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Станислав

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