Малышева (Не Известна) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: муж 1
Мать: (Носова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Елена Станиславовна
Отец ребёнка: Малышев Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Малышев Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Станислав