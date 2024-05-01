Логоша Карп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Логоша Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логоша (Поддубная) Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
18.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логоша (Поддубная) Евдокия Емельяновна

Stepanivka, Oleksandrivs\'kyi district, Donetsk Oblast, Ukraine

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