Логоша (Поддубная) Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1937
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Поддубный Емельян Максимович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логоша Карп
Рождение ребёнка
18.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логоша Карп
Stepanivka, Oleksandrivs\'kyi district, Donetsk Oblast, Ukraine
Смерть
Около 1937
Похороны
Около 1937
Stepanivka, Shakhtars\'kyi district, Donetsk Oblast, Ukraine