Логоша (Поддубная) Евдокия Емельяновна Около 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логоша (Поддубная) Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1937

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Поддубный Емельян Максимович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логоша Карп

Рождение ребёнка
18.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логоша Карп

Stepanivka, Oleksandrivs\'kyi district, Donetsk Oblast, Ukraine
Смерть
Около 1937
Похороны
Около 1937
Stepanivka, Shakhtars\'kyi district, Donetsk Oblast, Ukraine

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