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Касаткин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1934

Дата смерти

31.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1934

Отец: Касаткин Алексей Евдокимович

Мать: Касаткина Евгения Петровна

Рождение ребёнка
19.08.1960

Дочь: Бондарь Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Касаткина Капитолина Федоровна

Рождение ребёнка
01.12.1965

Дочь: Козлова Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Касаткина Капитолина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина Капитолина Федоровна

Смерть
31.03.2004
Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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