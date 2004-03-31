Касаткин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1934
Дата смерти31.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1934
Рождение ребёнка
19.08.1960
Дочь: Бондарь Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Касаткина Капитолина Федоровна
Рождение ребёнка
01.12.1965
Дочь: Козлова Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Касаткина Капитолина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.2004
Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область