Касаткина (Суркова) Капитолина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1938
Дата смерти09.05.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938
Отец: Сурков Федор Михайлович
Мать: Суркова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1960
Дочь: Бондарь Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Касаткин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.12.1965
Дочь: Козлова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Касаткин Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2007
Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Рак щитовидной железы
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область