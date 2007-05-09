Касаткина (Суркова) Капитолина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Суркова) Капитолина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1938

Дата смерти

09.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938

Отец: Сурков Федор Михайлович

Мать: Суркова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1960

Дочь: Бондарь Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Касаткин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.12.1965

Дочь: Козлова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Касаткин Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Анатолий Алексеевич

Смерть
09.05.2007
Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Рак щитовидной железы
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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