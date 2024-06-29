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Конюхов Артемий Александрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Конюхов Александр Архипович

Мать: Конюхова (Щербакова) Акилина (Акулина) Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 49об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюхова Анна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-78л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Конюхов Антон Артемьевич

Мать ребёнка: Конюхова Анна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-77об
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Конюхова) Елена Артемьевна

Мать ребёнка: Конюхова Анна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-78л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Конюхова) Агриппина Артемьевна

Мать ребёнка: Конюхова Анна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-78л
Смерть
Неизвестно

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