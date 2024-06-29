Конюхов Артемий Александрович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
ГАСО, рев1834, 49об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конюхова Анна Федоровна
ГАСО, 179-1-213-78л
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Конюхова Анна Федоровна
ГАСО, 179-1-213-77об
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Конюхова) Елена Артемьевна
Мать ребёнка: Конюхова Анна Федоровна
ГАСО, 179-1-213-78л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Конюхова) Агриппина Артемьевна
Мать ребёнка: Конюхова Анна Федоровна
ГАСО, 179-1-213-78л
Смерть
Неизвестно