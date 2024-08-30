Семенов Прокопий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Прокопий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Семенов Евдоким Абросимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Семенова) Афимья Прокопиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Семенова) Мария Прокопиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Семенов Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Семенова) Ирина Прокопиевна

Мать ребёнка: не указана

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