Семенов Прокопий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Семенов Евдоким Абросимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Семенова) Афимья Прокопиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Семенова) Мария Прокопиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Семенов Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Семенова) Ирина Прокопиевна
Мать ребёнка: не указана