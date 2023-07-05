Уварин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУварин Иван Иванович

Уварин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1958

Дата смерти

05.07.2023

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1958

Отец: Уварин Иван Петрович

Мать: Уварина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварина Анна

Смерть
05.07.2023
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Колычевском кладбище возле Домодедово ( 3-ий участок, второй ряд от границы кладбища).
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close