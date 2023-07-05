Уварин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1958
Дата смерти05.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1958
Отец: Уварин Иван Петрович
Мать: Уварина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уварина Анна
Смерть
05.07.2023
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Колычевском кладбище возле Домодедово ( 3-ий участок, второй ряд от границы кладбища).