Уварина (Харина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1929
Дата смерти10.12.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1929
Отец: Харин Иван Николаевич
Мать: Харина Мария Васильевна
Бракосочетание
08.01.1949
Муж: Уварин Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1949
Дочь: Козликина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1952
Рождение ребёнка
01.06.1954
Рождение ребёнка
01.01.1957
Рождение ребёнка
13.04.1958
Сын: Уварин Иван Иванович
Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1960
Рождение ребёнка
29.03.1963
Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович
Смерть
10.12.2002