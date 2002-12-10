Уварина (Харина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварина (Харина) Анна Ивановна

Место рождения

Красная Заря, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.04.1929

Дата смерти

10.12.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1958 г.р.
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Место
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Рождение
14.04.1929

Отец: Харин Иван Николаевич

Мать: Харина Мария Васильевна

Красная Заря, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.01.1949

Муж: Уварин Иван Петрович

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1949

Дочь: Козликина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович

Красная Заря, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович

Красная Заря, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович

Рождение ребёнка
13.04.1958

Сын: Уварин Иван Иванович

Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович

Рождение ребёнка
31.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1963

Сын: Уварин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Уварин Иван Петрович

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
10.12.2002
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