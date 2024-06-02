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Шестаков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Никита Александрович

Мать ребёнка: Шестакова (Бельгер) Алла Владимировна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова (Шестакова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Шестакова (Бельгер) Алла Владимировна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова (Бельгер) Алла Владимировна

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