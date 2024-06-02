Шестаков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Никита Александрович
Мать ребёнка: Шестакова (Бельгер) Алла Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова (Шестакова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Шестакова (Бельгер) Алла Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно