Шестакова (Бельгер) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Бельгер) Алла Владимировна

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

21.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1971

Отец: Бельгер Владимир Иванович

Мать: Бельгер Нина

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Никита Александрович

Отец ребёнка: Шестаков Александр

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова (Шестакова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Шестаков Александр

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Александр

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