Шестакова (Бельгер) Алла Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.07.1971
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1971
Отец: Бельгер Владимир Иванович
Мать: Бельгер Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Никита Александрович
Отец ребёнка: Шестаков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова (Шестакова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Шестаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Александр