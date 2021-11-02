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Бухарин Константин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

02.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Бухарин Константин

Мать: Бухарина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
29.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.2021
Москва, город федерального значения Москва
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