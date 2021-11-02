Бухарин Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти02.11.2021
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Бухарин Константин
Рождение ребёнка
29.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.2021
Москва, город федерального значения Москва