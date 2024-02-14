Латыфа Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатыфа Вторая Жена

Латыфа Вторая Жена

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрэшитов Нигматулла

Рождение ребёнка
1815

Сын: Нигматуллин Гайнулла

Отец ребёнка: Абдрэшитов Нигматулла

Рождение ребёнка
1817

Сын: Нигматуллин Халиулла

Отец ребёнка: Абдрэшитов Нигматулла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.