Латыфа Вторая Жена
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Нигматуллин Гайнулла
Отец ребёнка: Абдрэшитов Нигматулла
Рождение ребёнка
1817
Сын: Нигматуллин Халиулла
Отец ребёнка: Абдрэшитов Нигматулла
Смерть
Неизвестно