Панюшкин николай степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1911
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1911
Отец: Панюшкин Степан Андреевич
Мать: Куринова Дарья Казьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Герещенко Или Геращенко Вера Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Герещенко Или Геращенко Вера Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943