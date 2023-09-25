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Панюшкин николай степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1911

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1911

Отец: Панюшкин Степан Андреевич

Мать: Куринова Дарья Казьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшкина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Герещенко Или Геращенко Вера Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшкина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Герещенко Или Геращенко Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герещенко Или Геращенко Вера Егоровна

Смерть
1943

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