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Куринова Дарья Казьмина

Место рождения

Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1910

Муж: Панюшкин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
29.09.1911

Сын: Панюшкин николай степанович

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшкина софия Степановна

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшкина Акилина степановна

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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