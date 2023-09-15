Куринова Дарья Казьмина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
29.09.1911
Сын: Панюшкин николай степанович
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина софия Степановна
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина Акилина степановна
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно