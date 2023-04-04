Пастернак Акива Ицхак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастернак Рувим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастернак Евгений
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно