Пастернак Акива Ицхак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак Акива Ицхак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастернак Рувим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастернак Евгений

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пастернак Иосиф (Осип)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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