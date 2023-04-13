Pukse (Pappa) Mari
Место рожденияJõhvi kihelkond, Illuka vald, Nõmme
Дата рождения04.08.1846
Дата смерти29.02.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.04.1874
Муж: Pukse Jüri
Рождение ребёнка
05.05.1876
Дочь: Leitsar Leenu
Отец ребёнка: Pukse Jüri
Kurtna, Ida-Virumaa, Estonia
Рождение ребёнка
10.03.1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pukse Jüri
Рождение ребёнка
15.12.1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pukse Jüri
Iisaku kihelkond, Illuka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.02.1940
Нарва, Эстонская ССР