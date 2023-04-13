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Pukse (Pappa) Mari

Место рождения

Jõhvi kihelkond, Illuka vald, Nõmme

Дата рождения

04.08.1846

Дата смерти

29.02.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

1876 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Jõhvi kihelkond, Illuka vald, Nõmme
Бракосочетание
21.04.1874

Муж: Pukse Jüri

Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Leitsar Leenu

Отец ребёнка: Pukse Jüri

Kurtna, Ida-Virumaa, Estonia
Рождение ребёнка
10.03.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pukse Jüri

Рождение ребёнка
15.12.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pukse Jüri

Iisaku kihelkond, Illuka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.02.1940
Нарва, Эстонская ССР
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