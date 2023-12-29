Свешникова (Свешникова) Катерина Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Свешникова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Свешникова) Сусанна Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Свешникова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
?.03.1850
Отец ребёнка: Свешников Иван Тимофеевич
Смерть
После 1880