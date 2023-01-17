Березина (Савиных) Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савиных Иван Егорович
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
07.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Березин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Березин Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно