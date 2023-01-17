Березина (Савиных) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Савиных) Степанида Ивановна

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Место рождения

Шиконичи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиных Иван Егорович

Мать: Дарья

Шиконичи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Березин Михаил Григорьевич

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Березин Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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