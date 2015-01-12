Березин Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Михаил Григорьевич

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Место рождения

Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березин Григорий Лаврентьевич

Мать: не указана

Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
07.12.1926

Дочь: Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Березина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Березина Степанида Ивановна

Крутиковщина, Оричский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Березина Степанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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