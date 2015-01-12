Березин Михаил Григорьевич
Место рожденияКировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Березин Григорий Лаврентьевич
Мать: не указана
Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
07.12.1926
Дочь: Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Березина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Березина Степанида Ивановна
Крутиковщина, Оричский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Березина Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно