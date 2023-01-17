Reisenauer Matthias 'Matt'
Место рождения
Дата рождения10.08.1898
Дата смерти08.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1898
Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'
Мать: Rosalia 'Rosa'
Место жительства
1910
Бракосочетание
26.01.1925
Жена: Reisenauer Catherina
Mandan, Morton North Dakota
Место жительства
1930
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1993
Racine, Wisconsin, United States