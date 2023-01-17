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Reisenauer Matthias 'Matt'

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

10.08.1898

Дата смерти

08.09.1993

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1898

Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'

Мать: Rosalia 'Rosa'

Степовое, Миколаївська область
Место жительства
1910
Бракосочетание
26.01.1925

Жена: Reisenauer Catherina

Mandan, Morton North Dakota
Место жительства
1930
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1993
Racine, Wisconsin, United States
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