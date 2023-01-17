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Ташкинов Влас Яковлевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Ташкинов Яков Евсевиевич

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Соболев Иуда Власович

Мать ребёнка: Ташкинова Екатерина Кондратьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Наталья Власовна

Мать ребёнка: Ташкинова Екатерина Кондратьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкинова Екатерина Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1804
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