Ташкинов Влас Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Ташкинов Яков Евсевиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Ташкинова Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Наталья Власовна
Мать ребёнка: Ташкинова Екатерина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804