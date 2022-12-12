Ташкинова Екатерина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Ташкинов Влас Яковлевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Наталья Власовна
Отец ребёнка: Ташкинов Влас Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно