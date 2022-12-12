Ташкинова Екатерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкинова Екатерина Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Соболев Иуда Власович

Отец ребёнка: Ташкинов Влас Яковлевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Наталья Власовна

Отец ребёнка: Ташкинов Влас Яковлевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкинов Влас Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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