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Лесников Афанасий Савватеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1835 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лесников Савватей

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
11.02.1874

Жена: скрыто настройками приватности

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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