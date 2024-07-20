Лесников Афанасий Савватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Лесников Савватей
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
11.02.1874
Жена: скрыто настройками приватности
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
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Смерть
Неизвестно