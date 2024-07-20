Лесников Савватей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - браксына
Рождение ребёнка
1853
Сын: Лесников Афанасий Савватеевич
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак
Рождение ребёнка
До 1858
Сын: Лесников Михаил Савватеевич
Мать ребёнка: не указана
Мелехина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.107 (МК-1875) - рождение сына
Смерть
Неизвестно