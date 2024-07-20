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Лесников Савватей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - браксына
Рождение ребёнка
1853

Сын: Лесников Афанасий Савватеевич

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак
Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Лесников Михаил Савватеевич

Мать ребёнка: не указана

Мелехина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.107 (МК-1875) - рождение сына
Смерть
Неизвестно

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