Стародубцева Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Агафия Яковлевна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Семен

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Стародубцева) Ольга

Отец ребёнка: Стародубцев Семен

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Стародубцева) Прасковья

Отец ребёнка: Стародубцев Семен

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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