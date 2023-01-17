Манышева (Апалина) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиПосле 1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Апалин Антон
Мать: Дарья Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1995