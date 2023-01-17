Манышева (Апалина) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манышева (Апалина) Мария Антоновна

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Место рождения

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

После 1995

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Апалин Антон

Мать: Дарья Ерофеевна

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1995
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