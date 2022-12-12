Дарья Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Апалин Данил
Отец ребёнка: Апалин Антон
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Апалин Антон
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Апалин Антон
Рождение ребёнка
23.04.1920
Отец ребёнка: Апалин Антон
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Манышева Мария Антоновна
Отец ребёнка: Апалин Антон
Рождение ребёнка
01.10.1930
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Апалин Антон
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Апалин Антон