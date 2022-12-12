Дарья Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ерофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Апалин Данил

Отец ребёнка: Апалин Антон

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Апалин Иван Антонович

Отец ребёнка: Апалин Антон

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Апалин Федор Антонович

Отец ребёнка: Апалин Антон

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.04.1920

Сын: Апалин Алексей Антонович

Отец ребёнка: Апалин Антон

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Манышева Мария Антоновна

Отец ребёнка: Апалин Антон

Асметовка, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.10.1930

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Апалин Антон

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апалин Михаил Антонович?

Отец ребёнка: Апалин Антон

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