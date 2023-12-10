Нуйкин Александр Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуйкин Александр Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуйкина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Нуйкина Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуйкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Нуйкина Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуйкина Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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