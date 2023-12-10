Нуйкин Александр Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуйкина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Нуйкина Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуйкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Нуйкина Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нуйкина Лидия Федоровна
Смерть
Неизвестно