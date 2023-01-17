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Познякова Екатерина Андреева

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Место рождения

Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

26.10.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
26.10.1830 ст.

Муж: Позняков Матвей Никитин

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
26.10.1830 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Позняков Семен Матвеев

Отец ребёнка: Позняков Матвей Никитин

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Позняков Василий Матвеев

Отец ребёнка: Позняков Матвей Никитин

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Познякова Прасковья Матвеева

Отец ребёнка: Позняков Матвей Никитин

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Познякова Фекла Матвеева

Отец ребёнка: Позняков Матвей Никитин

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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