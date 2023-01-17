Познякова Екатерина Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти26.10.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1830 ст.
Смерть
26.10.1830 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Позняков Матвей Никитин
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Позняков Матвей Никитин
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Познякова Прасковья Матвеева
Отец ребёнка: Позняков Матвей Никитин
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Познякова Фекла Матвеева
Отец ребёнка: Позняков Матвей Никитин