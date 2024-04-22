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Павлов Трофим Епифанов

Место рождения

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Павлов Епифан Яковлев

Мать: не указана

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Павлова Татьяна Трофимова

Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Павлов Филип Трофимов

Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Павлова Анна Трофимова

Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Павлова Лукерия Трофимова

Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Павлова Анна Трофимова

Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Павлов Яков Трофимов

Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Надежда Стифеева

Смерть
Неизвестно
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