Павлов Трофим Епифанов
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Павлов Епифан Яковлев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Павлова Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева
Рождение ребёнка
1837 ст.
Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Павлова Анна Трофимова
Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Павлова Лукерия Трофимова
Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Павлова Анна Трофимова
Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Павлов Яков Трофимов
Мать ребёнка: Павлова Надежда Стифеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Надежда Стифеева
Смерть
Неизвестно