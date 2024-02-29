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Павлова Надежда Стифеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Павлова Татьяна Трофимова

Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Павлов Филип Трофимов

Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Павлова Анна Трофимова

Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Павлова Лукерия Трофимова

Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Павлова Анна Трофимова

Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Павлов Яков Трофимов

Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Трофим Епифанов

Место жительства
Неизвестно
Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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