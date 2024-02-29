Павлова Надежда Стифеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Павлова Татьяна Трофимова
Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Павлова Анна Трофимова
Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Павлова Лукерия Трофимова
Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Павлова Анна Трофимова
Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Павлов Яков Трофимов
Отец ребёнка: Павлов Трофим Епифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно