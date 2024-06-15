Некрасов Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Некрасов Евгений Павлович
Мать ребёнка: Некрасова (Боброва) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Некрасов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Некрасова (Боброва) Александра Петровна
Смерть
Неизвестно