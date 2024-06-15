Некрасов Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Павел

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Боброва) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Некрасов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Некрасова (Боброва) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Некрасов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Некрасова (Боброва) Александра Петровна

Смерть
Неизвестно

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