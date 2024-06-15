Некрасова (Боброва) Александра Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Боброва) Александра Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобров Петр Иванович

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Павел

Рождение ребёнка
1896

Сын: Некрасов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел

Рождение ребёнка
1900

Сын: Некрасов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел

Смерть
Неизвестно

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