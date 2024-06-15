Некрасова (Боброва) Александра Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобров Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Павел
Рождение ребёнка
1896
Сын: Некрасов Евгений Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел
Рождение ребёнка
1900
Сын: Некрасов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел
Смерть
Неизвестно