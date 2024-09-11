Теплышева Акулина Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Теплышева Фёкла Кондратовна
Отец ребёнка: Теплышев Кондрат Фомич
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Теплышев Никита Кондратович
Отец ребёнка: Теплышев Кондрат Фомич
Смерть
Неизвестно