Теплышева Акулина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплышева Акулина Сидоровна

Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплышев Кондрат Фомич

Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Теплышева Фёкла Кондратовна

Отец ребёнка: Теплышев Кондрат Фомич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Теплышев Никита Кондратович

Отец ребёнка: Теплышев Кондрат Фомич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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