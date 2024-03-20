Леонович Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонович Елена Васильевна
Мать ребёнка: Ковалёва Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонович Оксана Васильевна
Мать ребёнка: Ковалёва Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонович Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ковалёва Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно