Леонович Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонович Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонович Елена Васильевна

Мать ребёнка: Ковалёва Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонович Оксана Васильевна

Мать ребёнка: Ковалёва Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонович Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ковалёва Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Любовь Николаевна

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