Ковалёва Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалёв Николай Васильевич
Мать: Тюрина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонович Елена Васильевна
Отец ребёнка: Леонович Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонович Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Леонович Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонович Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Леонович Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонович Василий