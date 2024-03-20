Ковалёва Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалёв Николай Васильевич

Мать: Тюрина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонович Елена Васильевна

Отец ребёнка: Леонович Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонович Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Леонович Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонович Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Леонович Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонович Василий

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