Набугорнов (Честноков) Феодосия Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Честноков Парамон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: (Набугорнов) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Набугорнов Иван Маркелович
МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно