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(Набугорнов) Марфа Ивановна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.06.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1905

Отец: Набугорнов Иван Маркелович

Мать: Набугорнов (Честноков) Феодосия Парамоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
04.06.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

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