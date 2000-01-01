Малов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Малов Иван Еремеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Оксиния Ивановна
Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова
Бракосочетание
До 1698
Жена: Малова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
1700
Сын: Малов Филип Иванович
Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
1702
Сын: Малов Иван Иванович
Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова
Смерть
1733