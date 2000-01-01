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Малов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Малов Иван Еремеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Оксиния Ивановна

Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова

Бракосочетание
До 1698

Жена: Малова Евдокия Савинова

Рождение ребёнка
1700

Сын: Малов Филип Иванович

Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова

Рождение ребёнка
1702

Сын: Малов Иван Иванович

Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова

Рождение ребёнка
1704

Сын: Малов Филимон Иванович

Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова

Рождение ребёнка
1709

Сын: Малов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова

Рождение ребёнка
1717

Сын: Малов Василий Иванович

Мать ребёнка: Малова Евдокия Савинова

Смерть
1733
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