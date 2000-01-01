Малова Евдокия Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Оксиния Ивановна
Отец ребёнка: Малов Иван Иванович
Бракосочетание
До 1698
Муж: Малов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Малов Филип Иванович
Отец ребёнка: Малов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1702
Сын: Малов Иван Иванович
Отец ребёнка: Малов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Малов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Малов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Малов Иван Иванович
Смерть
После 1710
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Малов Иван Иванович