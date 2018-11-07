Беседа Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения31.03.1953
Дата смерти07.11.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1953
Бракосочетание
19.07.1975
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беседа Наталия Михайловна
Харьков, Харківська область
Смерть
07.11.2018
с. Самарское, Ростовская область
разрыв аневризма