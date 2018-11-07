Беседа Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беседа Сергей Викторович

Место рождения

Батайск, город Батайск, Ростовская область

Дата рождения

31.03.1953

Дата смерти

07.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1953

Отец: Беседа Виктор Алексеевич

Мать: Беседа Валентина Александровна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
19.07.1975

Жена: Беседа Наталия Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беседа Наталия Михайловна

Харьков, Харківська область
Смерть
07.11.2018
с. Самарское, Ростовская область
разрыв аневризма
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