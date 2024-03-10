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Степанида Илларионова

Место рождения

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Илларион Петров

Мать: не указана

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Прокопьев

Бракосочетание
10.11.1829 ст.

Муж: Дмитрий Степанов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.01.1833 ст.

Дочь: Аксинья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Степанов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.04.1842 ст.

Муж: не указан

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1843 ст.

Сын: Никифор Наумов

Отец ребёнка: Наум Прокопьев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.

Сын: Емельян Наумов

Отец ребёнка: Наум Прокопьев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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