Степанида Илларионова
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Илларион Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Прокопьев
Бракосочетание
10.11.1829 ст.
Муж: Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
23.01.1833 ст.
Дочь: Аксинья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Степанов
Бракосочетание
27.04.1842 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.03.1843 ст.
Сын: Никифор Наумов
Отец ребёнка: Наум Прокопьев
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.
Сын: Емельян Наумов
Отец ребёнка: Наум Прокопьев
Смерть
Неизвестно