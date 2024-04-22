Илларион Петров
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Акулина Илларионова
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Михаил Илларионов
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Мария Илларионова
Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Степанида Илларионова
Бракосочетание
26.01.1813 ст.
Жена: Мария Филиппова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно