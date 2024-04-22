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Илларион Петров

Место рождения

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Петр Иванов

Мать: не указана

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Акулина Илларионова

Мать ребёнка: не указана

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Михаил Илларионов

Мать ребёнка: не указана

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Мария Илларионова

Мать ребёнка: не указана

Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Степанида Илларионова

Мать ребёнка: не указана

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.01.1813 ст.

Жена: Мария Филиппова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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