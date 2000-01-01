Рязанов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Рязанов Степан Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1926
Дочь: Рязанова Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1930
Дочь: Рязанова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1932
Дочь: Рязанова Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно