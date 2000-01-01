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Рязанов Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Рязанов Степан Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1926

Дочь: Рязанова Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1927

Сын: Рязанов Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1930

Дочь: Рязанова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1932

Дочь: Рязанова Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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