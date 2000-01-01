Рязанов Степан Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Лукьян Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Рязанов Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Рязанов Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Рязанов Никита Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1897
Мать ребёнка: Рязанова Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно