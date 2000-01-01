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Рязанов Степан Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Лукьян Лаврентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Рязанов Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Рязанов Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Рязанов Никита Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рязанов Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1897

Сын: Рязанов Лавр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1897

Сын: Рязанов Фрол Степанович

Мать ребёнка: Рязанова Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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