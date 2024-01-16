Ветошкин Евстигней Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкин Евстигней Гаврилович

Место рождения

Красноярский край, Курагинский р-н

Дата рождения

1923

Дата смерти

17.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ветошкин Гаврил

Мать: Ветошкина Фёкла Ивановна

Красноярский край, Курагинский р-н
Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Смерть
17.01.1943
Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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