Ветошкин Евстигней Гаврилович
Место рожденияКрасноярский край, Курагинский р-н
Дата рождения1923
Дата смерти17.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Ветошкин Гаврил
Мать: Ветошкина Фёкла Ивановна
Красноярский край, Курагинский р-н
Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Смерть
17.01.1943
Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести