Фиттер (Fitter) Мария Франциска (Maria Franziska) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиттер (Fitter) Мария Франциска (Maria Franziska)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.05.1777
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Штрейфель Адельгейда

Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.03.1805 ст.

Дочь: Штрейфель Мария Катарина

Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.07.1806

Дочь: Штрейфель Анна Мария

Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Штрейфель Михаэль

Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Штрейфель Елизавета

Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штрейфель Михаэль

Смерть
Неизвестно
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