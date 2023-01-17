Фиттер (Fitter) Мария Франциска (Maria Franziska)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.05.1777
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Штрейфель Адельгейда
Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.03.1805 ст.
Дочь: Штрейфель Мария Катарина
Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.07.1806
Дочь: Штрейфель Анна Мария
Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Штрейфель Михаэль
Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Штрейфель Елизавета
Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штрейфель Михаэль
Смерть
Неизвестно