Штрейфель (Streifel) Михаэль (Michael) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтрейфель (Streifel) Михаэль (Michael)

Штрейфель (Streifel) Михаэль (Michael)

Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Штрейфель Михаэль

Мать: Фиттер Мария Франциска

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Штрейфель Иоганнес

Мать ребёнка: Бургард Катарина

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бургард Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрейфель Конрад

Мать ребёнка: Бургард Катарина

Смерть
Неизвестно