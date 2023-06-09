Штрейфель (Streifel) Михаэль (Michael)
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Штрейфель Михаэль
Мать: Фиттер Мария Франциска
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Штрейфель Иоганнес
Мать ребёнка: Бургард Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бургард Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штрейфель Конрад
Мать ребёнка: Бургард Катарина
Смерть
Неизвестно